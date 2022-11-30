基隆市中正區公所貼出的公告。（張志康攝）

去年基隆市中正區八斗里的籃球場才獲教育部880萬經費補助新建完成，日前區公所貼出公告，指有民眾不守規矩將機車騎入球場，公所封場3天。引發民眾怒批此舉是懲罰守法民眾，經協調後，區公所表示將設車阻來改善。

日前有民眾在基隆臉書社群發文表示，日前基隆天氣難得放晴，原想帶家中孩子到籃球場打球，卻發現中正區公所在球場門口貼出公告：「打球朋友注意，有人違反球場規定，騎機車進入球場，自十一月二十八日起至十一月三十日停止開放球場三天。」

民眾怒批，若有人違規，也該是處罰違規者，怎能發現有違規就鎖場，等同於犧牲守法民眾的權益，對違規者也沒有警示的效果。

八斗里長杜劍秋也在臉書回應說，怎樣做都有人不滿意，只能以球場的完整性為前提。他指出，曾貼出公告請使用者將垃圾帶走，即便不帶走也放了一個布袋給大家丟，結果布袋是空空的，地上垃圾一堆，既然要開放也可以，球場壞了別找我。

市議員藍敏煌在得知此事後，與中正區公所區長吳國偉聯繫，區公所表示，八斗里的籃球場先前已經非常老舊，多次用基層建設配合款去修補，去年獲教育部補助共花880萬元新建完成，啟用後發現很多人把機車、腳踏車都騎進去，破壞鋪面，所以，後來區公所才決定關閉三天。

藍敏煌指出，此舉雖立意良善，但做法有欠考慮，和區公所討論後，區公所表示已找到經費，將在入口設置車阻，在不影響運動民眾出入的前提下，阻擋機車進入籃球場。