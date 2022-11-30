荷蘭在小組賽最後一輪摘得A組第1，總計2勝1和，還有5顆進球，以不敗之身晉級16強。總教練范豪爾（Louis van Gaal）賽後霸氣嗆聲一位荷蘭記者，「我不需要對你說明，我認為你對足球有不同的觀點。為何你不寫你明天就要回家了，因為比賽極度無聊讓你根本不在乎？」

另一位荷蘭記者說，他看見球迷在網路抱怨荷蘭的比賽風格讓他們焦躁不安，范豪爾的回應依舊很嗆：「那令人失望，但我不同意你的看法。那只是你自己的看法，我不認為你的看法是正確的，我認為大家都為我們晉級而感到驕傲。我相信事情絕沒像你說的那麼糟。」

范豪爾是很有個性的人，在首輪開賽之前，一位年輕記者自稱是范豪爾的支持者，讓范豪爾非常驚喜，「我不常聽見這種事，真是窩心，我等下要給你個擁抱。」范豪爾說完還真的跑去和該名記者擁抱。

荷蘭第2輪被厄瓜多1比1逼和，厄瓜多全場15次射門（4次射正），荷蘭居然只有2次射門（1次射正），改寫1966年以來歐洲球隊在世足的單場最少射門紀錄。即使如此，荷蘭照樣得以不敗晉級，范豪爾認為自己做得沒錯。16強首戰確定將由荷蘭對戰美國。