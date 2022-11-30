疾管署自11／30-12／1晚間6-9時點亮台北表演藝術中心，響應2022世界愛滋日宣導活動。 （疾管署提供）

疾病管制署今日於臺北表演藝術中心舉辦2022年世界愛滋病日記者會，由衛生福利部薛瑞元部長領軍、疾病管制署周志浩署長、愛滋病防治及感染者權益保障會委員與愛滋防治工作的民間團體等出席響應，共同讓愛滋防治紅絲帶點亮夜空，同時教授愛滋防治的專屬手勢舞，邀請大家一同舞動，以呼應聯合國愛滋病規劃署2022年的世界愛滋病日宣導主題「Equalize」，一起表現「愛無異同」，並呼籲各界持續投入愛滋防治，及積極行動消弭預防、篩檢及治療等各項服務的不平等，達消除愛滋的目標。

疾管署說明，今日由大專校院熱舞社以青春熱血的開場表演為記者會揭開序幕，手勢舞設計以「L」et's test的概念出發，邀請民眾一起篩檢愛滋、瞭解自身健康狀況，同時傳達「愛(Love)」，及讓大家了解「U=U」(Undetectable=Untransmittable)，提醒感染者只要穩定服藥治療，維持在體內病毒量測不到的狀態，就不會透過性行為傳染給伴侶，本次也為2022年世界愛滋病日量身打造專屬IG濾鏡「為愛滋一同舞動!」，邀請民眾線上一同舞動拍攝15秒手勢舞、接收不同擺放方式的紅絲帶及相異顏色的愛心，象徵不論是誰都能接收愛滋防治資源。

薛部長表示，為呼應聯合國 2030年「95-95-95」目標，亦即95％的感染者知道自身愛滋感染狀態、95％的感染者已服藥、95％服藥的感染者達到病毒量測不到，在各界長期共同努力下，我國2021年防治成效已達90-94-95，優於全球的85-88-92。經統計，我國愛滋疫情自2018年始反轉，已連續下降4年，今年截至10月底新增感染數為888人，亦較2021年同期(1049人)下降15％，愛滋防治成果已具相當成效。

我國持續精進愛滋防治政策，為使每個人都能獲得相應防治資源及消弭資訊落差，整合各部會力量，並與衛生、醫療端及民間團體合作，透過多元管道進行衛教宣導、擴大預防性投藥服務、提供多元愛滋篩檢服務及不斷提升可近性與方便性，同時拓展合作醫事機構網絡，增加服務資源可及性，讓民眾從預防、篩檢到治療，皆能接受到所需的服務與資源，建構健康友善的環境，減少障礙與歧視，朝2030年消除愛滋目標邁進。