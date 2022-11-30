江澤民1993年3月接任大陸國家主席後，對台最高戰略指導是堅持「一個中國」原則，其中以1993年及2000年發表的「對台白皮書」，與1995年江澤民發表的「江八點」為代表。台灣海基會、大陸海協會於93年、98年舉行的辜汪會談，開啟兩岸短暫的互動。

1993年6月，江澤民從前任國家主席楊尚昆手中接下「中共中央對台工作領導小組」小組長職務，成為中共對台政策的決策核心。中共當時對台的主要策略，在政治方面「堅持一個中國原則」，圍堵台灣的國際生存空間；在經濟方面「以商圍政」力爭台商投資；在軍事方面，不放棄武力犯台；在心理方面以「文攻武嚇」嚇阻台灣走向獨立。

在此時空背景下，於1993年4月27日至4月29日，由我方海基會董事長辜振甫和大陸海協會會長汪道涵，在新加坡舉行第一次辜汪會談，並簽署兩岸公證書查證協議、兩岸掛號函件查詢補償事宜協議、兩會聯繫與會談制度協議及辜汪會談共同協議等4項事務性協議，象徵兩岸關係的解凍與發展。

1998年10月18日下午，時任中共總書記江澤民在北京釣魚台賓館會見到訪的海基會董事長辜振甫夫婦。席間，江澤民提及，「我在民國時代念書，因此會唱中華民國國歌，也會背國父遺囑」；他並當場隨口背了一段國父遺囑。

1995年1月30日，中共中台辦、國台辦等單位舉辦新春茶話會。江澤民在茶會上發表《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話，就發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的若干重要問題，提出八點主張，簡稱「江八點」。

「江八點」開宗明義指出，「堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提。堅決反對一切台獨和分裂的言行。」；努力實現和平統一，中國人不打中國人；反對台灣藉由「兩個中國」、「一中一台」為目的，進行「擴大國際生存空間」活動。江澤民還歡迎兩岸領導人互訪，強調「中國人的事我們自己辦，不需要藉助任何國際場合。」

1997年江澤民在中共「十五大」政治報告中，再度重申：在「一個中國」原則下，正式結束兩岸敵對狀態，進行談判，並達成協議。他並強調：我們堅定不移地按照「和平統一，一國兩制」的方針，積極促進祖國統一。堅決反對任何形式的「兩個中國」、「一中一台」或「一國兩府」，堅決反對任何旨在製造台灣獨立的企圖和行動。