副縣長李增財(中)代表接受周大觀文教基金會的贈書，亦回贈遠道而來的貴賓金門高粱酒。(于家麒攝)

周大觀文教基金會永續推動「全球熱愛生命運動．兩岸小三通名揚國際」-全球熱愛生命獎章得主哥倫比亞反毒國母格羅莉亞．帕瓊(Gloria Pachón)之子也是哥倫比亞反毒英雄璜．曼努爾．葛藍(Juan Manuel Galán)與葛蘭戰略傳播顧問安東尼．加西亞、葛藍秘書瑪麗亞‧加西亞，在周大觀文教基金會創辦人周進華、國際交流中心執行長周上觀陪同下，到金門縣政府取經和平交流，由副縣長李增財代表金門縣長楊鎮浯熱誠接待交流，哥國反毒英雄跨國捐贈反毒國母繪本自傳《安地斯山的母親》300冊，惠予金門鄉親「以讀拒毒」雙向交流。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，格羅莉亞．帕瓊(Gloria Pachón)1935年6月22日出生於哥倫比亞的記者世家，1954年成為哥國最大傳媒集團《時代報》記者，於1971年12月22日與小她8歲路易斯．卡洛斯．葛藍(Luis Carlos Galán)結婚，展開諾貝爾文學獎得主馬奎斯(Gabriel García Márquez)筆下的魔幻寫實人生，曾任聯合國教科文組織大使、國駐法國大使，1989年8月18日哥國準總統的丈夫路易斯．卡洛斯．葛藍被毒梟勾結軍警殺後，扮演慈母與嚴父，教出三位兒子成就各方，還以終身記者、聯合國教科文組織志工、大使代表，召世界有志之士反毒反貪、用教育翻轉生命，近作《8月18日》，有如當代反貪毒史詩，轟動歐美，感動全球。

周大觀文教基金會國際交流中心執行長周上觀則表示，璜．曼努爾．葛藍(Juan Manuel Galán )1972年7月29日出生波哥大，為路易斯．卡洛斯．葛藍、格羅莉．帕瓊賢伉儷的長子，曾任哥國教育部副部長、總統府青年基金會執行長、駐英國公使、四屆參議員、參議院憲政委員會主席以及外交委員會主席、現任自由黨主席，係歐美各界公認的大拉美明日之星，下任哥倫比亞總統的不二人選。

哥倫比亞反毒英雄葛藍說，哥國過去因毒品、黑道猖獗，境內武裝團體盤據，內戰50多年，奪走22萬多人寶貴生命，雖然歷經耶誕樹、光河行動、親情呼喚等打動第一叛軍軍心於2017年和平收場，為完全結束內戰，仍待與第二叛軍重啓和平談判。

葛藍也說，金門歷史背景與哥國類似，都歷經長期戰爭，很高興來金門這和平交流的典範之地進行參訪交流。葛藍也特別強調對於毒品濫用，教育是最強的工具，而反毒不是單一議題，整個社會都必須承擔這個責任，一起透過教育給予社會改變的機會。

副縣長李增財代表金門縣政府接受周大觀文教基金會的贈書，亦回贈遠道而來的貴賓金門高粱酒留念，李增財也回應葛藍，表示教育是反毒的正確方向，不只學校教育，社會教育也是重要的一環，金門一直朝著這些方向在努力推動反毒教育，也感謝周大觀文教基會安排參訪，在不同的國度撒下善的種子，一同實踐「熱愛生命」的理念與價值。

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