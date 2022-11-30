美國饒舌巨星「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，更名為Ye）2014年和名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結婚，兩人結婚7年，2021年對外宣布離婚，但遲遲未辦理好相關手續，如今傳出2人已經達成協議離婚，肯伊威斯特需每個月支付20萬美金（約台幣616萬元）作為孩子的撫養費，並共同撫養孩子。

肯伊威斯特與金卡戴珊2012年擦出愛火，當時金卡戴珊受邀參加肯伊威斯特在巴黎舉辦的時裝秀，男方當時開玩笑：「我是為了得到和你約會的機會，才舉辦這一場時裝秀的。」熱烈的追求攻勢讓金卡戴珊迅速淪陷，兩人交往2年後步入婚姻，成為演藝圈知名的明星夫妻檔，婚後共育有4個孩子，肯伊威斯特一度被冠上「寵妻狂魔」的封號，不過2021年女方提出離婚，雙方仍維持友好關係。

今年2月金卡戴珊接受《VOGUE》專訪提到自己做事都是為了讓另外一個人快樂，透露離婚主因：「在過去兩年裡，我決定我要讓自己快樂。這種感覺真的很好，即便這最終造就了真正的改變，導致了最終我選擇離婚，但我認為重要的是要誠實面對自己，了解什麼才是真正讓你快樂的。」

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Popular media personality Kim Kardashian and an award-winning musician Kanye West "Ye" reaches a divorce agreement.



In accordance to the divorce agreement, Kardashian is set to receive about R3.3 million per month for child support from West.#MDNnews pic.twitter.com/0IcMetfxm5 — MDN NEWS (@MDNnewss) November 30, 2022

據外媒《TMZ》報導，兩人如今總算達成共識，根據婚前協議雙方均放棄配偶贍養費，並且決定共同監護4個孩子，男方每個月將支付20萬美金（約台幣616萬元）給金卡戴珊，做為撫養孩子的費用，為這段7年的婚姻劃下句點。