電動自行車因不需申請牌照、投保強制險，常衍生改裝超速、車禍無法理賠等爭端，交通部為此修法，30日起全面納管掛牌上路並更名為微型電動二輪車，上路首日以加裝腳踏板、燈光不符規定、未加裝後照鏡為不合格大宗，另掛牌有2年緩衝期。

桃園監理站長黃成民呼籲，多數微型電動二輪車雙載、超速且常見加裝後座腳踏板及改裝電子控制器等情形，民眾在辦理微電車掛牌作業前，需先行至販售車輛經銷商施行機件調校，確認各部機件正常及最大速率25公里／小時。

民眾欲辦理微電車領牌時，請備妥國民身分證（僑民居留證）正本、印章、來歷證明、新領牌照登記書2份、統一發票、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件。(多國語言版的領牌懶人包、保險等協助資訊請至監理服務網／微電車專區查詢：https://www.mvdis.gov.tw/?from=mobile)。

桃園監理站提醒，已購買上路的微型電動二輪車有兩年緩衝期可補申領和投保，為鼓勵車主要把握時間投保強制險及完成掛牌納管，凡是自今年11月30日起至2023年12月31日止，使用中微型電動二輪車完成申請掛牌的車主，免收450元的牌照和行照規費，等同掛牌免費。

桃園監理站亦配合此次交通部修法，製作微電車掛牌紀念封套，封套內可妥善放置微電車行照，另加註騎乘微電車注意事項，期望民眾騎乘微電車時，能更加注意行車安全。

監理站表示，上路首日以加裝腳踏板、燈光改色、沒有後照鏡為最大宗。警方則說，

雖然還在緩衝期，但酒駕、超速、改裝車體、未戴安全帽依舊可以開罰。電動自行車若酒駕，與汽機車不同，適用道路交通管理處罰條例第73條1200元以上。處4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛電動二輪車者，並當場移置保管該電動二輪車。