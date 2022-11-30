台積電（2330）不斷推動綠色製造，積極以創新思維提升能資源使用效率，持續透過機器學習方法優化冰水系統節能模型，進一步開發「單機能耗異常偵測」、「多機運轉負載精準預測」、「系統壓力控制最佳化」三大功能，在2022年1月成功導入晶圓十五A廠，截至11月總計節電200萬度、減碳1,000公噸，預計明年將陸續導入台灣所有十二吋晶圓廠區並列為新建廠標準設計，預計再創年節電量1億度、減碳5萬公噸。

台積電表示，冰水系統主要由冰水主機、冷卻水泵、冷卻水塔、冰水泵、熱回收等附屬設備所組成，晶圓製程須仰賴冰水系統進行冷卻，穩定無塵室溫濕度以利機台運作；為更精進冰水系統運轉效益，台積電廠務針對冰水單主機、冰水多主機以及冰水系統分別開發機器學習模型，打造三大創新功能，提升設備運轉可靠度、強化能源使用效率。

台積電指出，積極投入綠色創新，除持續針對冰水系統開發節能模型優化運轉效率外，亦評估改造硬體設備，透過軟、硬體雙重升級創造更多節能機會與效益，朝2050年達到淨零排放的永續目標邁進。