中央研究院生醫轉譯研究中心吳漢忠主任於活動開幕式對安進與園區夥伴關係表示肯定。（台灣安進提供）

台灣安進ESG委員會支持安進學院，號召同仁參與森林復育移除外來種活動收穫滿載。（台灣安進提供）

全球知名生物科技藥廠安進自1980年成立至今，專注於生物科技專業，為全球數百萬病患提供具開創性潛力的治療藥物，台灣安進延續全球安進ESG精神，致力於提升國人生活品質健康，並攜手同仁身體力行愛地球，積極推動環境永續。台灣安進自2019年與以創新研發驅動台灣生技產業之「國家生技研究園區」(後稱園區)簽下合作意向書後，結合雙方生物科技專長及生技製藥研發能量，打造全球第一所「安進學院」，期結合產官學力量共同打造台灣新創生醫生態系，並同步推動環境永續思維，攜手展開園區溼地復育生態計畫，以達到生技跟生態共存共榮的永續平衡。

安進學院自去年起，帶領學員走出戶外，安進同仁和園區夥伴一起身體力行環境復育計畫，經由外來種移除，學習不同物種共榮共存之道，幫助本土種保育基因及生長，逐漸打造生物多樣性之生態平衡。日前，台灣安進更結合園區夥伴近50人，於園區原有和重建的次生林生態保留區內，從園區到南港三鐵共構的聯外山徑之多樣生態棲地，進行生態復育課程，透過環境教育教師深入淺出的課程，帶領學員認識生態復育理念、生態實踐與保育執行，同時進行移除外來種實做，為生態永續盡心力。

中央研究院生醫轉譯研究中心吳漢忠主任表示：「台灣安進自2019年與園區簽署合作意向書後，雙方密切交流合作。安進學院以創新、科技和管理為主軸，不僅強化生醫創新發展、加速生醫產業接軌國際，更積極協助推動園區生態及森林復育計畫，共同耕耘園區自然生態鏈，具體展現生技跟生態共存的永續精神。」

園區除扮演創新研發要角，園區的生態保育更占關鍵地位。環境教育何秋霖老師表示，「感謝台灣安進支持生態復育計畫，也期待能透過企業參與，幫助更多人了解在有系統的規劃下，經濟開發與自然生態不僅能夠相互平衡，最終能達到彼此雙贏。」國家實驗動物中心教育推廣組黃苡瑋組長也表示，「園區將推動更多元化的科普與環境教育結合的計畫，期望將艱澀的生醫透過科學及自然環境體驗教學，讓民眾透過實際體驗，更加了解環境復育的重要性。」

台灣安進號召數十位安進同仁，在環境教育導師引導協作過程中，親身了解園區生態復育理念，感受在南港都市叢林中南山徑間之古生態系的美好，同仁們均表示獲益良多，並對環境永續的關注參與視為自身責任。台灣安進ESG委員會蔡翠吟處長表示，「連續二年參與生態復育活動，皆有不同的體驗和學習。這次園區的外來種植物相較去年減少許多，本土種生態生長更加茂盛，都要歸功於園區夥伴和志工對於這片土地的熱愛和保育。」安進ESG委員會林慧美經理也表示，「透過森林復育計畫，學習分辨本土種及外來種的動植物生態以及外來物種對於環境生態的影響，身為台灣安進員工，除能為台灣生技產業貢獻，並能發揮企業社會影響力推動環境永續，深感驕傲。」

台灣安進積極落實ESG企業承諾，除持續為病患帶來更多創新醫療解決方案，強化與國內生醫生態系的交流合作，並擴展企業對環境永續的影響力。安進企業公共事務處長邱韋靜表示，「台灣安進ESG委員會將持續帶領同仁體現對環境永續的承諾，透過身體力行積極響應各項環境相關議題，並將永續概念帶入日常，化身環境的守護者，一起為永續行動貢獻心力。」