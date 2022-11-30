大部分的人都相當關心自己的財運，大陸命理專家「同道大叔」近日分享，在年底以前射手座、天蠍座的偏財運最旺，不需要太努力就可以得到很多收穫，中獎運也非常不錯；而牡羊座和摩羯座的偏財運則較差，容易捲入和財務相關的麻煩，最好忍住所有想要用冒險來賺錢的慾望，否則賠到連本金都賺不回來。

●偏財運最旺：射手座、天蠍座

大多數的人都需要努力才能有所收穫，但射手座和天蠍座到年底前的偏財運飛常旺，不需要太努力就能得到收穫，可能是低價買回的物品突然升值，也可能是遇到絕佳的機會，讓你們能在短時間內賺到一大筆錢，而且射手座和天蠍座在這段時間的中獎運也不錯，有機會的話可以小試一下手氣；你們的好運讓大家都羨慕不已，但一定要把握分寸，不要一下子就投入太多，以免太過貪心迎來不好的結果。

●偏財運最差：牡羊座、摩羯座

牡羊座和摩羯座近期的偏財運較差，容易捲入和財務相關的麻煩，看到認識的人賺到偏財，可能會讓你們的心有點癢癢的，但千萬不要輕易投資理財，因為賺錢心切的你們很可能會做出錯誤選擇，到時別說是賺錢了，甚至連本金都可能拿不回來，彩券最好也不要買，忍住任何想冒險的慾望，讓心情保持平靜，建議先以踏實地工作、學習為優先，財運會慢慢好起來的。