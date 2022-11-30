新北國王籃球隊以聯盟最佳的4勝1負戰績進入12月，首場賽事將在2日晚上7點於新莊城堡對戰桃園璞園領航猿，迎接上季大獲好評的「Audi Day」主題日，經歷上個賽季的淬煉，台灣奧迪（Audi） 與新北國王再度攜手合作為勝利而戰，累積強大的奪冠決心與毅力一起秉持信念前行進化，守護新莊城堡勝利，榮耀王城！

現場將有許多台灣奧迪活動體驗，中場遊戲「Audi 極限挑戰Logo Shot」贏家還能夠參加2023年Audi Q Drive Experience駕馭體驗活動！同時球迷也有機會在Audi Day迎接新洋將奧帝（Austin Daye）初登場！

儘管開季4連勝終止，但新北國王仍以聯盟龍頭姿態進入12月份，在該月僅有的2場主場，新北國王率先在2日迎戰桃園璞園領航猿，陣中有不少來自璞園、領航猿的球員，包含「護國神Q」戴維斯（Quincy Davis III）、本季改披國王戰袍的「大鎖」林金榜，已經準備好面對老東家！而球迷期待已久的新洋將，擁有NBA冠軍戒的奧帝，也有望在本周登場！

上賽季新北國王的夥伴台灣奧迪，持續在本季與禁衛軍們並肩作戰，也將大獲好評的「Audi Day」主題日活動帶到這個賽季。這次的Audi Day，台灣奧迪將在新莊城堡帶來許多體驗活動，除了進場就可領取限量 NTKxAudi 主題拍拍折扇和海報，另外也邀請球迷與台灣奧迪Show Girls與新北國王啦啦隊Queens一起體驗精彩遊戲互動，另外還祭出現場Audi精品區75折起優惠活動。

中場遊戲「Audi 疾速搖搖車」將送出「Audi模型迴力車」，「Audi 極限挑戰Logo Shot」則送出「2023年Audi Q Drive Experience駕馭體驗活動」，眾多台灣奧迪與新北國王好禮等待球迷帶回家！