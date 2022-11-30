本週五12/2美國職籃只安排了一場賽程，即上午08:00的達拉斯獨行俠對戰底特律活塞，以戰績來看目前獨行俠10勝10敗勝率五成排名西區第10、活塞5勝18敗勝率僅兩成排名東區最末，看得出來兩隊在實力上有一定的差距，獨行俠和活塞本周五碰頭會擦出甚麼樣的火花？而喜歡運彩的朋友們該選擇甚麼投注選項呢？

獨行俠和活塞都屬打球風格十分強烈且獨具特色的球隊，獨行俠以唐西奇(Luka Doncic)為核心，場均可以得到33.1分是聯盟目前的得分王，丁威迪(Spencer Dinwiddie)以及伍德(Christian Wood)也可以分別為球隊貢獻17分。獨行俠擅於打陣地戰(快攻得分佔比僅9%全聯盟最低)並喜於三分出手(三分出手佔比47.6%聯盟第三)，攻守節奏方面PACE(每48分鐘攻守回合數)是全聯盟最慢的96.1。

活塞的進攻能力有待加強，場均得分20.6最多的波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)以往在爵士可是進攻第三選擇，活塞的場均助攻數僅21.4聯盟倒數第三、命中率44.3%倒數第二，由此可見全隊得分的出手選擇不佳、往往不會把球傳給處於空檔且最適合出手的隊友得分，活塞的快攻得分占比也不高10.4%倒數第六，但不像是獨行俠是戰術選擇考量，活塞快攻分數不高與持球單打能力不足有更大的關係。

獨行俠『PACE慢』、活塞『命中率低』、雙方『快攻得分佔比低』…等都是非常明顯的小分因子，因此兩軍交鋒運彩投注方面首推『小分』，再來也可以選擇讓分玩法的『活塞受讓』選項，因為根據統計獨行俠開季到現在20場比賽只要在讓分玩法投注其對家，中獎機率可是高達75%，值得一試！