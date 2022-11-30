高雄市楠梓區林姓里長候選人疑似落選失意，導致他心情不好，到一處宮廟前輕生。家屬發現後通報警方，經檢方相驗後，研判是輕生所致。高雄市醫師公會常務理事林耕新說，家屬要注意這3件事情，預防家人想不開。

林耕新11月30日表示，會輕生者都是綜合因素導致，就此個案而言，落選可能是壓垮候選人的最後一根稻草。他提醒民眾平日要多注意家人的行為，像是語言、行為與環境上的改變，包含從節儉變成大方、與久未聯絡的朋友聯繫等，就要注意這人的下一步動作，透過多關懷家人，或許可以減少憾事發生。

根據統計，有41％的輕生者在想不開之前，會透露想要輕生的訊息；也有近7成的輕生者會發出求救信號。像是到處送朋友東西，就是一種訊息，頗有告別的意味。

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