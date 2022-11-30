中國大陸前領導人江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，今（30）日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。江澤民訃聞發布後，大陸多家官方媒體網站已轉為黑白頁面，以示哀悼。

大陸官方通訊社新華社、中共中央機關報《人民日報》官網「人民網」，以及《人民日報》旗下《環球時報》之「環球網」官網，都已轉為黑白頁面，以表達對江澤民的哀悼。其他如大陸央廣網、觀察者網、中國日報、北京日報網、封面新聞等，也都將頁面轉為黑白。

新華社、「人民網」及「環球網」皆於網站首頁頂部或顯著位置，發布中共中央所撰的「告全黨全軍全國各族人民書」，以及「江澤民同志治喪委員會」的公告。此外，網站還以醒目字眼表示，「我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲」。

「告全黨全軍全國各族人民書」內有江澤民訃聞，以及江澤民的生平和在職功績，文末留下「江澤民同志永垂不朽！」一句。