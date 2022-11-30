櫃買中心30日表示，預計於12月5日（下周一）審議南俊國際公司（6584）上櫃案。

南俊國際主要從事鋼珠導軌之研發、製造及銷售，董事長為李金蘭，推薦證券商係凱基證券、富邦證券及宏遠證券，申請時資本額5億8,489萬元。

南俊國際2021年財報營業收入為20億4,055萬元，稅後淨利為8,677萬元，每股純益為1.67元。今年前三季財報營業收入為16億135萬元，稅後淨利為1億5,825萬元，每股純益為2.74元