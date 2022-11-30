台北市文山區公所主任祕書王文秀，在擔任台北市殯葬管理處副處長期間，被檢舉洩漏2件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標，獲60萬元交保後，廉政署另獲檢舉，指她在副處長任內涉嫌利用停車場、納骨塔2件標案，向2家殯葬業者索賄，29日約談王女7人。廉政署偵訊時，業者坦承在停車場標案行賄王前金30萬、後謝20萬元，另納骨塔案行賄10至20萬元，雖然王否認索賄，北檢訊後30日聲押禁見王女獲准。

廉政署跟監發現，王與業者熟識，但她行事小心，要求業者不要在她辦公室討論事情，據了解，廉政署發現王相當迷信，經常到宮廟走動，但未能化解官非，最終還是栽在廉政署手上。

廉政署獲報，王文秀、曾任議員助理的台北市政府市政顧問許志成與業者熟識，王女涉嫌於2020年至2021年間，利用職務之便，洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」等兩件採購案的招標資訊，護航2名林姓業者，讓2人各以160多萬元及170多萬元的「最有利標」得標。

北檢今年3月指揮廉政署首度搜索約談王女、許男及業者，訊後諭令許男及業者交保，一度對王女聲押禁見，但台北地院裁定王女60萬元交保。檢廉仍在偵辦中。

但事後檢廉勘查王文秀等人被查扣的手機，發現王女涉嫌2019年在殯葬處招標的北市二殯停車場標案中，向投標廠商索賄；此外，王女2019年涉嫌在廠商向殯葬處申請興造生命紀念館(納骨塔)時，乘機向廠商索賄，總計共索賄60、70萬元，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪等罪嫌。