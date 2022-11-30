NHL推薦賽事 : 12/4 (日) 08:00，科羅拉多雪崩@波士頓棕熊

衛冕軍科羅拉多雪崩本季受到戰力流失的影響，進攻效率大不如前，目前戰績在西部八強邊緣徘迴。而東部傳統強權波士頓棕熊過去兩年門將戰力青黃不接，季後賽成績也不若過去強勢，但本季不僅重拾堅壁清野的防守，進攻也大有建樹，目前在競爭激烈的大西洋組暫居第一。本週日棕熊將在主場迎戰雪崩，棕熊本季在主場仍未嘗敗績，戰績是完美的13勝0敗，雪崩要淹沒攻守俱佳的棕熊大軍實屬不易。

雪崩上季場均進球3.76球，攻擊效率在西部僅次於聖路易藍調。但雪崩季前與明星後衛梅克(Cale Makar)簽下6年大約後，團隊總薪資突破八千萬美金，已無多餘的薪資空間保留奪冠陣容，主力前場布柯拉夫斯基(Andre Burakovsky)與卡德里(Nazem Kadri)最終都選擇琵琶別抱，前場戰力大幅流失的雪崩本季場均進球數下滑至3.47球，是近五季來隊史最差紀錄，

棕熊過去以銅牆鐵壁的防守聞名，但本季卻在進攻端大放異彩，主力前鋒帕斯特納克(David Pastrnak)及柏格隆(Patrice Bergeron)擺脫傷勢困擾能穩定發揮，替補端也適時提供火力支援，陣中有10名球員得分突破雙位數，多點開花讓對手防不勝防。此外，棕熊的Power Play成功率也大幅提升，從上季的21.2%進步至本季的29.3%，在各項進攻數據都有進步的情況下，棕熊本季團隊場均進球數4.0球高居聯盟之冠。

棕熊11月在主場的7場賽事，僅有2場讓對手進超過1球，場均失球僅有1.3球，平均每場淨勝對手2.6球之多，攻守狀態處於巔峰。而戰力下滑的雪崩11月4場客場僅拿下1勝，攻守兩端都無法有穩定的輸出，近況火熱的棕熊能延續本季主場不敗紀錄。棕熊本季主場讓分玩法過盤率高達76.9%，因此建議可大膽投注高賠，推薦投注「讓分玩法-讓分主勝」。