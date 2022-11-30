中職年度頒獎典禮來到尾聲，最大獎年度最有價值球員（MVP）由今年摘下打擊王、安打王、打點王的樂天桃猿林立拿下，斬斷中信兄弟王牌投手德保拉挑戰3連霸霸業。

「開獎前」以包辦打擊王、安打王、打點王的林立呼聲極高，他本季繳出140安打、14全壘打、83打點、打擊率3成35、22次盜壘成功，今年也獲選過2次單月MVP，穩定的打擊表現常常給予球隊適時幫助，是帶領球隊今年戰績領先的關鍵人物。

與林立競爭的則有黃子鵬、德保拉2位投手，黃子鵬是今年最為出色的本土先發投手，24場先發其中18場優質先發，並拿下12勝，投球局數158.2局創下個人新高，96次三振排名本土第一、聯盟第7名，自責分率2.33排名第一，相隔8年再度有本土選手奪下此獎項。

最有價值球員2連霸的德保拉本季繳出14勝、158三振、自責分率2.44的成績，更是3度完投完封，拿下勝投王、三振王的頭銜，連續3年成績出色，不過最終挑戰MVP三連霸失利。