38歲的陳姓男子因上班忙碌經常熬夜，三餐不正常，平時也沒有運動的習慣，月前突發腦中風，經送入頭份為恭醫院住院後，經過6週的高強度復健，搭配重複經顱磁刺激(rTMS)、高壓氧及中醫針灸治療，陳先生目前已恢復獨立執行基本日常生活能力，漸漸朝著回到職場工作的目標前進。

為恭紀念醫院復健科主任宋松遠表示，中風非特定族群的疾病，近年來更有年輕化的趨勢，當中風剛發生時若能盡早處置，越能得到較好的預後。進到急性期，大腦的損傷不穩定，家人應該隨時注意病人的症狀，留心病情是否惡化。急性後期則應該積極配合復健治療，首先辦理腦中風急性後期照護，對治療黃金期的病人給予積極性的整合性照護，利用早期的治療介入，使其恢復功能減輕失能程度，減少後續再住院醫療支出。

為恭醫院復健師林家正說，除了積極參與復健治療外，近年來搭配重複經顱磁刺激(rTMS)、高壓氧及針灸也是治療腦中風的新利器。rTMS(重覆經顱磁刺激)治療是利用外加磁場來活化大腦，改善神經可塑性，目前研究已證實部分中風病人合併rTMS和物理復健治療後，能有效改善肌肉力量和肢體攣縮。高壓氧能有效提高腦組織的氧分壓，進而改善組織缺氧狀況，可預防腦部缺血區域造成永久性傷害，並促進新陳代謝及組織修復能力。針灸則有實證發現針灸頭部穴位可使中風區塊的血管擴張增加循環，加速病人復原能力，更有研究指出中風出院後長期接受針灸治療，比起未接受針灸治療的病人降低50％的復發風險。

為恭醫院與中國醫藥大學完成策略聯盟後，目前擁有完整的腦中風團隊，經驗豐富，結合神經內科、復健科、中醫部、高壓氧中心及社區醫學部，除給予中風病人積極治療外，也給予家屬和民眾相關知識及學習照護能力。中風後的影響層面不僅是個人也影響整個家庭，尋找適當醫療資源，陪伴病人面對疾病，積極治療不放棄，讓其人生由黑白變彩色。