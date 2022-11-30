有些人遇到問題時，就會變得很急躁，甚至還會出現脾氣，遷怒身邊的人，不過有的人則非常理性，就算遇到困難依舊不慌張。《搜狐網》近日分享4個懂得隱忍的星座，他們很理性又鮮少發脾氣，遇到問題能冷靜地解決。

1、天秤座

天秤座個性冷靜又理智，遇到大場面時也不怯場，總是能沉著的面對，而且他們懂得隱忍與克制，給人溫柔親切的感覺，從不隨意表露自己的情緒，外加他們非常有自信，相信自己可以鎮住任何場合，不過他們並非沒有脾氣，只是選擇隱忍罷了。

2、金牛座

金牛座做事穩重又踏實，而且喜歡按部就班，遇到問題時不慌張，因為他們早就擬定好計畫，所以能夠順利完成工作，金牛座為人誠實又懂得隱忍，身上帶有一股韌性，就算工作再苦再累，他們會選擇忍耐，不會隨意發小脾氣。

3、摩羯座

摩羯座做任何事時，總是能保持理性，不會被感性侵擾，所以就算遇到突發狀況，他們也不會慌張，另外摩羯座善於隱忍與克制，認為在非必要的狀況下，就不須展現自己的脾氣，遇到問題也不容易因煩躁而顯現脾氣，總給人老好人的感覺。

4、天蠍座

天蠍座天生個性就很冷靜，少有衝動的反應，給人一種有內涵和城府的感覺，就算受到委屈，他們也不會直接說出來，而是記在心裡，使他們很愛記仇，當內心隱忍值爆表時，他們就會選擇報復，讓人來不及反應，不是天蠍座不愛耍小脾氣，只是一旦爆發就非常恐怖。