羅副市長率隊拜會IBM爭取進駐高雄亞洲新灣區。（柯宗緯翻攝）

高市府宣布啟動亞灣2.0計畫，台灣IBM昨日隨即響應宣布2023年第1季將進駐亞灣成立「軟體科技整合服務中心」，提供高附加價值的企業科技轉型服務，回應企業客戶科技轉型的旺盛需求。首年預計延攬200位軟體開發、測試工程師及專案經理與諮詢顧問。

對此，高市經發局長廖泰翔今（30）日表示，歡迎台灣IBM投資高雄，IBM進駐亞灣有助帶動南台灣產業轉型，IBM軟體科技整合服務中心預計創造1000個多元資訊科技就業機會，市府將持續提供資源整合與人才對接等各項高效行政服務，做企業最佳夥伴。

經發局提到，市長陳其邁以布局半導體產業鏈及5G AIoT為兩大產業升級轉型主軸，除積極招商吸引關鍵大廠進駐投資，更持續推動半導體S廊帶產學大聯盟及亞灣2.0，加速地方與中央以及產官學緊密合作。

其中，「亞灣2.0」集結中央國營企業共同推動，打造亞灣為企業集團旗艦中心聚落，成為企業邁向國際門戶，著重金融與科技業進駐設置企業總部、研發中心，台灣IBM進駐將共同創造發展榮景。

台灣IBM指出，新冠疫情加速台灣企業科技轉型，加上全球供應鏈重組與區域政治、人才與關鍵技術等內外環境挑戰，企業面臨提升營運效率與韌性、增加營收、改善客戶體驗等三大優先任務。

為回應企業客戶科技轉型需求及掌握核心系統現代化商機，IBM決定明年首季在高雄成立「軟體科技整合服務中心」，參與和帶動南台灣產業轉型，善盡企業公民責任。

台灣IBM諮詢總經理吳建宏指出，預計明年第2季開始將招募南部大專院校資工、資管、商管、工管科系等科系應屆畢業生，第一年預計會有200個軟體開發工程師、測試工程師、IT架構師、專案經理與諮詢顧問等職缺。