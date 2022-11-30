陳奕和沈建宏合體宣布新計畫。（達騰娛樂提供）

陳奕（右）、沈建宏（左）與郝心翔導演將一起合作影集《男公館》。（達騰娛樂提供）

陳奕（右）、沈建宏多年前在歌舞伎町的牛郎店大看板前搞笑合影。（達騰娛樂提供）

昔日偶像組合「AK」陳奕、沈建宏單飛多年後，30日難得再度合體，兩人除搞笑稱AK已「分手」，也宣布將攜手升格擔任戲劇製作人，拍攝台灣首部以牛郎、男模為題材為主題的影集《男公館》（暫定），兩人日前還為了做田野調查，與監製辛誌諭、導演郝心翔一起到台北市最大的男模會館「開眼界」，訪談中聽到許多有趣故事，被導演設定只能演「泊車小弟」的沈建宏笑說，陳奕如果去上班一定是紅牌，「他會聊天，顏值又高！肯定稱霸！」

兩人回憶，多年前，他們跟師兄何潤東一起去日本工作，那時都會經過新宿歌舞伎町，看到掛滿絢爛奪目的海報看板，各個美型精緻，一度以為是傑尼斯偶像團體，後來才發現是牛郎俱樂部的紅牌。當時路上還遇到不少公關經理遞名片，問他們有沒有興趣去上班，陳奕笑說，當時他看到一張超大海報上的男子手比著「1」，一問之下，才發現是「最快達到1億業績的男子」，當下兩人互看、檢討：「人家喝酒會賺錢，我們喝酒只有宿醉！」還開玩笑問對方：「要不要去應徵啊？我們的目標是3！」

陳奕透露，去男模會館田野考察時，聽到一位男公關透露被包養價是3萬，就是大概每個月一次陪「戀愛型客人」吃飯、看電影、踏青。至於他們入行這麼久是否也遇過富婆要包養？沈建宏先自招「沒遇過，沒有人要包養，我沒行情」，陳奕則坦言有收過私訊，甚至曾在朋友生日聚會上被不認識的女生跑來當面問「你多少錢」、「你多少錢可以當我男朋友，一台藍寶堅尼夠不夠」，他當場回絕表示：「車子我自己可以買！」因當下有點火大，覺得自己好像去參加了《全民估價王》，很快就閃人了。他開玩笑說，現在事過境遷了想想有點後悔，「應該說要兩台藍寶堅尼！」

兩人也分享現在時代不一樣，男模會館裡的牛郎其實跟外界想像差滿大，他們現在都很公開，還會經營抖音、社群平台自我宣傳，很多人的家人也都知道他們的工作，沈建宏說，他遇到一位說他畢業後第一份工作就是男公關，如果身體OK就會一直做下去，還說覺得這工作很有趣、可以認識很多人。

AK解散多年、各自單飛發展後，兩人重新合體的首次合作，就是為了製作、拍攝這部以牛郎為背景的影集，「經紀人BEN哥一直希望能夠除了演戲之外，也可以多學習幕後製作，再加上郝心翔導演是看我們從小到大的導演，可以好好指導我們，藉此機會努力學習。」陳奕說，難得一起工作、一起妝髮，感覺像是回到以前AK一起宣傳的感覺。經紀人刻意不幫他們跟品牌借衣服，讓他們各自準備，沒想到衣服色系又一樣，兩人笑說：「很怕又變成AK！」

陳奕和沈建宏這次除了是演員，還身兼製作人，這才發現一部戲的前置作業如此繁雜，資金、預算控制等等都需要考慮。問目前心中是否已有心儀演員人選，陳奕表示：「目前包括劇本、拍攝、以及角色的挑選都還很初步，我們圈內好友很多，我的、建宏的、監製的、導演的，加起來應該破百位，這樣只有一間店應該塞不下。」導演郝心翔表示：「第1季8集，不走懸疑，會比較奇幻。我們想打開男模公關這個潘朵拉的盒子，大家會比較好奇裡面到底在幹嘛。」

郝心翔揶揄沈建宏因為之前拍偶像劇《決勝的揮拍》，被他要求變胖，結果胖到沒有節制、超乎想像，至今還沒完全瘦下來，「兩個一起來，會比較想要點陳奕的檯吧？他第二季才可能成為男公關，第一季先泊車！」聽得沈建宏有點不平地說，現在雖然只有肥肉，「但牛郎也是可以有比較肥膩的部分啊！」