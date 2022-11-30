中市劉姓婦人與林姓鄰居糾紛不睦，今年5月間竟抓死老鼠丟進林家庭院，林家聞到家裡飄散恐怖腐屍臭，竟在庭院找到5隻死老鼠，驚慌報警，警方在監視影像查到竟是劉婦丟擲搞鬼。劉婦辯稱死老鼠是林家丟過來的，她只是丟還，但後又翻供說，頭暈忘了。台中地院依恐嚇罪判劉拘役30日，得易科罰金，可上訴。

住在中市石岡區的林女，與劉婦是鄰居，兩家因巷道使用問題發生糾紛，還鬧上法院。林女指控，她今年5月28日下午在家聞到屍臭味，出門查看竟在庭院找到5隻死老鼠，她恐懼害怕而報警，警方到場也拍攝到1隻死老鼠。

經警方協助調取監視影像，發現當天清晨6時許，有1名身穿紅衣的白髮婦人拿手提袋走進林家，丟擲物品後便離開，林女認為該婦人就鄰居劉婦。

劉婦坦承該她就是影像中婦人，但否認恐嚇，在警訊時說，她當天清晨出門遛狗，發現花牆下有3隻死老鼠，因前晚看見林夫拿夾子在她家門前鬼鬼祟祟，認定死老鼠是他丟的，她才把撿起死老鼠丟還他家；但劉婦在法庭卻翻供指稱，當時她頭昏昏的，忘記了。

劉婦說，林夫開車進出經過她家，折斷她栽種的花草樹木，因巷道使用問題常藉故跟她爭吵。

法官認為老鼠屍體經過曝曬，除惡臭外，可能孳生細菌或病毒，刻意將死老鼠丟進他人住家，有暗示、隱含加害生命、身體的意思，雖沒具體講如何侵害，仍成立恐嚇犯行。劉婦不滿鄰居，不以合法管道溝通解決，竟丟死老鼠到對方住家庭院，造成對方心生畏懼，犯後否認犯行，依恐嚇罪判拘役30日，得易科罰金。