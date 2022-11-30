需求降溫了！新纖董事長吳東昇對明年景氣看法保守。吳東昇指出，紡織產業明年前兩季還是調整期，隨著庫存逐漸去化，下半年在正常情況下，需求有望回升。

新纖「尖端材料實驗室」11/30日落成，吳東昇表示，新纖今年成立50年，此實驗室落成正是為新纖下一個50年開始布局，能提供更多高附加價值應用。

吳東昇表示，對於未來景氣看法「沒有人有水晶球」。但過去2、3年生產廠商狀況都不錯，前陣子因為運輸、庫存問題，產業鏈有點亂掉，預期未來幾季會進入調整期。

景氣熱了那麼久不下來也「不近人情」。吳東昇認為，疫情解封之後，服務業狀況好轉，會吸收掉一部分的消費經濟，服務業會逐漸復甦，消費端會回到服務業也是合理的。

現在全球比較混亂，有俄烏戰爭、通膨等問題，吳東昇指出，接下來一到兩季的調整是差不多的，除非國際間又有事情發生，到明年3、4季會比較樂觀，新光合纖雖是傳統產業，但許多產項都是必需品，產業循環後，景氣總會慢慢恢復。

吳東昇表示，投資超過1億元的「尖端材料實驗室」，就是因應高值化與永續綠能產品的開發所成立，透過尖端材料的開發，帶動產品Upcycle的向上循環，將讓新纖淨利率朝15％邁進。

像PET回收後，透過尖端材料的開發，啟動紡織鏈Upcycle的力量，可以做成更高附加價值的運動服飾就是很好的例子。吳東昇表示，競爭就是與時間賽跑，Cycle循環的速度一定要加快，新纖成立此實驗室，可以掌握認證流程，是重要競爭策略的一環。

「尖端材料實驗室」是新纖布局未來的一大重要投資，可以讓新纖未來的產品淨利率提升。吳東昇指出，台積電（2330）的淨利率在30％以上，國外做高分子聚合材料的同業，淨利率也超過25％，因此，透過尖端材料實驗室的發展，新纖未來10-20年的產品淨利率就有機會大幅提升，希望將來毛利率能從4％、變8％、再變2位數。

新纖指出，實驗室可讓新品驗證、量產的速度加快，有利毛利及營運價值提升。