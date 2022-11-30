還記得英女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）逝世後，靈柩暫放在西敏宮的西敏廳停靈3天供民眾瞻仰致哀，當時數十萬人前來排隊畫面相當震撼，如今發現這棟百年古蹟的地板因此損壞。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日鏡報》(The Mirror)報導，由查爾斯三世即位成為英國君主，回顧9月該國人民籠罩在沉痛且黑暗時期，已故女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）當時於巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)與世長辭，當局隨即展開為期10天的倫敦橋計畫（Operation London Bridge）。女王靈柩於駕崩後第6天(D+6)暫放西敏廳，估計3天內吸引25萬人湧入悼念，就連足球傳奇明星貝克漢也等了13小時，就為了見尊敬女王的一面。

當局近日表示，「由於短時間西敏廳被大規模人數造訪，加上這棟建築已擁有180年歷史，它的約克石地板出現分離、石材外露的狀況」。目前施工單位已採取相關措施，蓋上地毯來保護，強調並無結構性風險存在。

世界文化遺產西敏宮(Palace of Westminster)是英國國會所在地，坐落於泰晤士河西岸，歷史最悠久的部分為西敏廳(Westminster Hall)。過去傳出多起火災事故，來來回回修繕解決「老化」危機，官員們形容在廳內辯論時不時傳來詭異聲音，彷彿隨時要倒塌，最終經投票通過，於2018年遷出國會大廈至白廳工作。