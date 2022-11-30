味全龍李凱威生涯首獲二壘手金手套，生涯首度參加年度頒獎典禮「打安全牌」著深色西裝，他笑稱自己無法駕馭亮色系服裝，被問到是否想要挑戰看看？他說：「下次有機會可以嘗試看看。」力拚再次站上頒獎台。

李凱威本季守備率0.976、連兩年出賽突破百位數，尤其在守備端獲得肯定，生涯首度拿下金手套獎項。而他透露，自己是收到教練陳志偉訊息才知道得獎，「他去年有觀察到我的兩邊守備範圍比較小，在春訓前就點出我的問題，協助我解決。」

陳志偉球員生涯沒能拿下金手套，如今子弟兵幫他達成，李凱威說：「他開玩笑說我幫他拿了金手套，算幫他圓了一個夢。我也有跟他說：『我幫你拿到了！』。」

中信兄弟投手吳哲源之前就曾表示很希望能夠拿下金手套獎，如今真的成真也讓他直呼開心，但他更想要的是能夠再拿下最佳進步獎，自己也已經準備好得獎感言。

對於拿到進步獎後隔年的「魔咒」，吳哲源並不在意，「魔咒是要給人家去破的，不會想太多。」他表示，得到金手套後還沒有慶祝，希望能夠拿下進步獎再請親友吃飯、慶祝。