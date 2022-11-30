陳明章與弟子蕭詩偉今（30日）出席民視台灣台《聽！台灣在唱歌》開播記者會，曾錄製節目的林俊逸驚喜現身，送上祝福米香，預祝節目能像米香越嚼越香，令人回味無窮，2人也回憶錄影時，曾一同走訪彰化田中「叫雞」的難忘經驗。

陳明章、林俊逸笑說當天到一家農莊，裡面滿是自然放養的放山雞，主人一個口哨就可以把所有雞集合起來，而且是緊跟著主人跑，讓林俊逸笑說：「好厲害好會叫雞！」

《聽！台灣在唱歌》是67歲的陳明章出道40幾年來首次主持節目，他笑說自己平常生活就很閒雲野鶴，除了歌曲創作外，就是吃美食跟四處旅遊，跟節目內容一模一樣。而且節目除了行程之外根本沒有腳本，讓主持人、來賓完全做自己，尤其吃遍各地美食，尤其是其中一集品嚐他從來沒吃過的炭烤大龍蝦，讓他至今念念不忘。陳明章笑說而且節目一集就花三天拍攝，陳明章笑說：「所以我可以離開我老婆三天，很快樂！」陳明章解釋說跟老婆感情很好，而且一生只被她一人唸，不會再給別人唸，格外放閃。

體力能否負擔外景錄影工作？陳明章表示自己脊椎受傷無法上山下海，所以節目中的插秧、採收仙草、煮醬油、收割三層樓高的玉蘭花，還有釣30斤的石斑魚等比較吃重的體力活，都是交給徒弟蕭詩偉負責，陳明章笑說：「就是弟子服其勞」。蕭詩偉表示最難忘的是沒想到玉蘭花竟然高達三層樓高，那次插秧還是在冬天早上，實在有夠冷。至於會不會接下第二季主持工作，陳明章開玩笑說到：「要看我活多久」，他解釋意思是說要看到時候的緣份再說，他也強調自己的健康沒問題，因為現在自己還是喝完一瓶威士忌，讓大家笑說評量的標準很不一樣。

《聽!台灣在唱歌》是以音樂認識台灣的全新外景節目，跟隨主持人陳明章腳步，每集邀請一位藝人來賓一起探索台灣各地風光，發掘地景與人文之美，並且走到哪唱到哪，看主持人陳明章與林俊逸、浩子、亂彈阿翔、李千娜、曹雅雯等藝人「唱」遊台灣，藉由在地相關的歌曲中深入認識當地文化與生活，在音樂、旅行上擦出精彩火花，帶出不同世代觀點激盪，讓觀眾從不同角度認識台灣的美。《聽！台灣在唱歌》將於12月3日起每周六下午4點在民視台灣台播出。