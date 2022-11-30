新北市經發局12月16日於新北寶高智慧產業園區舉辦「2022永續城市論譠-零碳翻轉、新北先行」，邀請科技業者、綠色產業聯盟探討產業變革、減碳願景。（經發局提供）

新北市2019年率先提出全台第一份「永續發展目標─新北市自願檢視報告」，新北市長侯友宜也要求各局處著手研擬政策，朝永續發展邁進，經發局也將在12月16日於新北寶高智慧產業園區舉辦「2022永續城市論譠-零碳翻轉、新北先行」，邀請科技業者、綠色產業聯盟探討產業變革、減碳願景。

經發局長何怡明說，新北市不僅提出自願檢視報告，也提出「新北2050淨零路徑暨行動氣侯行動白皮書」，象徵新北加入全球一流城市的行列，為了因應能源轉型和減碳目標，新北著重發展綠色能源、電動車輛等相關產業，這次永續城市論壇將以「翻轉新北、綠色交通、永續生活」為三大主軸，邀請台電綜合研究所長沈德振說明，讓新北市能在能源翻轉課題上跟上腳步。

另外，商威摩科技(WEMO)執行長將談論跨時代運具變革，新北市綠色產業聯盟理事長陳士章也會探討減碳生活的解方，擘劃新北產業調適規畫和發展願景，作為「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案及「產業發展自治條例」草案的立法幾時，希望在2030減碳30％，達成中央的2040禁售燃油車，最終在2050年同步全球已開發國家，成為零碳城市。