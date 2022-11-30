台南市議會民進黨團今天傍晚召開臨時黨團會議。(曹婷婷攝)

台南市議長之爭攸關民進黨能否完全執政，備受關注，民進黨團今天傍晚5點舉行黨團會議，會中將討論成立臨時黨團及推舉黨團3長，甫從台北參加民進黨中常會趕回台南的市長黃偉哲也到場，被問到議長選舉是否要拚完全執政？他只強調，尊重黨團自主。

民進黨團發言人邱莉莉說，今天開會是依據法規第6條規定，新的一屆議員投票日往後推1周，必須召集黨團會議推選黨團3長並進行交接。她說，中央黨部提案通過直轄市正副議長選舉辦法，最主要的規範是黨團自主、不得跑票及中央黨部組成督導小組。

她說，高雄市一樣有正副議長選舉，陳其邁表明，希望交由執政市長督導，至於跑票是否祭出懲處？她說，因陳其邁今天剛代理黨主席，大家還在檢討2022敗選，還沒討論到這一部分。

黃偉哲一到場即說，自己是「客人」，黨團自主就從現在開始。他說，今天是新舊黨團依照組織規章於選後1周內成立臨時黨團，至於正副議長人選，他強調，尊重黨團，現在只希望趕快審完預算，這對市民是最莊嚴的承諾，他也說，現在心中希望預算能趕快審查完，市政才能正常推動。

由於議長之爭引爆茶壺風暴，外界關注他今天是否扮演調和鼎鼐角色？黃偉哲則說，今天是特地來感謝過去議員的幫忙，也恭賀新的議員當選，扮演「維持議會友好關係的角色」。