電感廠今展科（6432）法說會上釋出好消息，面板用電感急單湧入，絕大多數的面板廠11月已經重啟拉貨潮，12月可望延續；而今展科網羅團隊切入板卡、伺服器用電感，已經打進AMD、MeTax的公版，公司今年底前將釋出設備採購訂單，挑戰明年投入量產。

今展科已經網羅與繪圖晶片廠有淵源的團隊，並斥資2,000萬人民幣成立今鵬科技，瞄準GPU伺服器、高階顯卡等高階應用、投入研發，雖然景氣急凍衝擊新伺服器平台延後，但是今展科已經成功切入AMD、MeTax的公版，成為獨家供應商（Only Source），未來代工大廠採用之後，可望進一步放量。

今展科財務長任若琳表示，板卡伺服器用的電感已小量出貨，公司預計在今年底前釋出設備採購訂單，預計二個月後設備到位、擴建產能，挑戰明年投入量產；在伺服器、高階顯卡用到的T Core系列不僅用量大，未來可能滲透至NB板卡，市場上僅乾坤、今展科投入，相較於TV控制板用的電感，板卡伺服器電感毛利率高20～30％，GPU電感價格更是翻倍，屬於金字塔頂端的市場，公司會鎖定此領域分散風險。

據了解，今展科已經成立今鵬先進科技，未來擴建產能最高可能再投資3,000萬人民幣，就用量來看，顯卡大約需要8顆、GPU伺服器用到24顆、VR14伺服器用量一口氣衝上40顆，相較於電視面板約7～8顆，平均裝置的電感用量大、價格高，未來投入量產，對營運貢獻上看每月1,000萬顆。

至於在面板主力業務上，今展科也釋出樂觀訊息，任若琳表示，從面板的稼動率來看，已經從10月的60％提升至11月的65％，急單、急料飛來，絕大多數的面板廠自11月開始重啟拉貨動能，因此11月的業績樂觀，12月有長假前的提前拉貨潮，可延續動能，任若琳預期第四季營運可望優於第三季，但面板景氣是否已於第三季觸底？還要等農曆年之後才可辨虛實。

今展科積極分散營運風險，今年前三季電感營收占比降至52％，代理線提升至44％，而散熱則小占4％，累計今展科今年前三季營收8.78億元，稅後純益5,500萬元，每股稅後純益1.78元。