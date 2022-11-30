現代許多人結婚都只簡單進行登記，而不特別舉辦婚宴，不過有時可能會引發家長不滿。一位女網友表示，她和男友只想登記結婚就好，沒想到她的爸媽卻想辦婚宴，想要藉此回收過去包出的紅包錢，還不願負擔婚宴的開桌費，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她和男友並不想舉辦父母的成果展，爸媽卻硬是想要他們辦婚宴，「妳不辦，我之前包的紅包怎麼拿回來？」還要小倆口自己付開桌費，讓他們相當困擾。

原PO強調，她和男友只是小資族，現在結婚辦桌這麼貴，爸媽卻還是想辦婚宴，無奈之下只好回應「如果要辦你們付你們自己的桌錢」，沒想到聽到原PO的回應後，爸媽卻說，「養妳這麼大花了多少錢？」爸媽為了幾萬元斤斤計較，但她既不想辦婚宴，又不想讓未婚夫被爸媽討厭。

對此，許多人紛紛回應，「我跟先生當初要結婚是自己跟各自父母說『我們要結婚了，我們只願意去登記其他什麼都不要，登記見證人是雙方的父親，如果你們（爸媽）堅持要辦喜宴跟其他儀式，那我們就不結婚一輩子交往』，我們不想被情勒所以主動攻擊父母」、「你們還不如把辦桌的錢直接包給父母」、「爸媽想拿回紅包錢又不想出桌錢，你們裝死他們也拿你們沒辦法吧」。