「神準」不是靠吹的！九合一選舉藍營大勝，媒體人韋安早在7月就預言新北市長侯友宜會贏40萬票以上，甚至10月初還曾預測侯友宜的2024總統民調將超過副總統賴清德，當時曾被批「吹牛」的他，如今見2024最新民調，侯友宜以35.4％領先賴清德6個百分點，讓他興奮喊：都發生了！

「早就預言過『侯超賴』，而且早在7月，就預言侯會贏40萬以上，果然都發生了！」韋安今(30日)在臉書發文指出。最新的ET2024民調，調查結果顯示，若民進黨派出賴清德參選，對上民眾黨的柯文哲、國民黨的侯友宜，3人對決情況下，侯友宜以35.4％的支持度，微幅領先賴清德的29.4％，差距6個百分點。他得意表示：不過這種民意結果，本版早在10月初就「預言」過了。

韋安表示，10月3日《中天新聞》發布最新民調，針對新北市民調查顯示，若下屆總統選舉藍綠白分別推出新北市長侯友宜、副總統賴清德、台北市長柯文哲參選，賴將獲29.9％支持、侯獲27.3％支持、柯文哲獲20.9％，侯落後賴2.6個百分點，10月4日他就曾在臉書「預言」，2022選舉一結束，同樣侯、賴、柯3人比較，「侯友宜一定會超越賴清德」。他虧說，那時候別人還可能以為韋安「吹牛」或「有病」，「瘋了」？

「但現在結果，『侯超賴』真的如此！」韋安也提到，此外，7月19日，他曾撰文指出：「侯友宜有機會大贏對手，從30萬票增加到40萬票左右」。4個月前（7月13日），在臉書發文，也看好侯可能贏對手40萬以上。韋安強調，「所言為真，預言求準」是他一再的「自我要求」，和卑微的「自我期待」。「謝謝各位瞧得起和不斷鼓勵！」他還語帶玄機地問：「想聽聽，小弟對2024最新的『預言』嗎？」