機械公會理事魏燦文今日表示，今年機械業出口9到11月確實有些微下滑，但是相信這只是一個過渡時期，以台灣機械業的韌性，預期明年第2季景氣可以恢復，相信春天會到來、擺脫陰影。

而讓機械業春天到來的原因，魏燦文表示，現在國際講求節能減碳、ESG趨勢，這是台灣機械設備業很好的機會，以台灣人的聰明才智，可以設計出更節能減碳、環保設備代替舊有的設備，智慧製造與工業4.0更能夠支撐，一時的景氣下降不會造成機械業蕭條。

通膨、升息等，魏燦文認為已經緩解，至於大陸市場對台灣相對重要，不過已經從40％降到20％，所以廠商都要放眼全世界包含美國、墨西哥、加拿大等，甚至是非洲市場。過去非洲都是向中國大陸購買機械設備，非洲開始考慮購買台灣的設備。預期出口明年可以持平，不追求高成長，鼓勵廠商提高研發、設備精準度與性能並且拓銷到其他國家。

至於新台幣匯率已經見到30元，魏燦文表示，台灣主要競爭對手是日本跟韓國，但是日幣、韓元貶值幅度都比台灣還大，過去台灣設備比日本便宜15％，但是匯率因素幾乎沒有價差，他希望，就國際市場競爭公平性來說，希望匯率競爭力可以和日、韓同樣水準。