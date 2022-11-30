受到東北季風影響，最近天氣冷颼颼！氣象局表示，北台灣有機會出現16度低溫，北部、東部有雨，各地逐漸轉涼。對此，不少人都拿出電暖器、電毯、電熱水壺等電器禦寒，台電表示，電熱水瓶可能24小時都在默默耗電，並提出5招省電撇步，讓民眾在過冬時，也能守住荷包。

台灣電力公司在FB粉專《台電電力粉絲團》發文分享，若家中的電熱水瓶使用機率不高，卻讓它24小時保溫、自動加熱，其實默默的也會耗費許多電力，建議可以更換成「快煮壺」，有需要熱水時才煮水，也可將熱水裝到保溫瓶，藉此減少電力的浪費。

不過，對於習慣使用電熱水瓶的家庭，台電也提出5點節電方式。首先是善用「省電定時」功能，配合使用習慣設定加熱時間，減少無謂的加熱次數；接著是「水溫控制」，依據需求設定電熱水瓶的保溫溫度，例如：設定90度會比98度還要來得省電，若需要泡牛奶、喝溫水，其實設定保溫在60度至70度就足夠。

除此之外，定期的清潔更不能疏忽，因為瓶內水垢會影響煮沸時間，保溫時也較耗電。台電建議，選購能源效率1級的產品，並注意在連續假期、常時間外出時，關閉電熱水壺的電源，如此一來，在省電的同時也能顧及安全。