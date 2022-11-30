今年2月，俄烏開戰推升國際油價一度飆漲到130美元以上，近日西德州原油跌至73.6美元，北海布蘭特原油跌至80.61美元，距離高點至少回跌四成，黃豆、小麥、玉米及貴金屬至少都跌三成，反映通膨有明顯降溫跡象。財信傳媒董事長謝金河表示，俄烏之戰尚未落幕，但象徵高通膨的指標都反轉向下，世界出現新轉折，看起來「2023又會是一個起落很大的年代！」

2022年剩下最後一個月，美國的CPI從7%起跳，2月俄羅斯入侵烏克蘭，通膨急遽升溫，到了6月，美國CPI見到9.1%的高點，聯準會（FED）展開暴力升息，從3月升一碼，5月升兩碼，接著連續4次升三碼，12月預計升兩碼，總共升17碼，基本利率從0到0.25%拉升至4.25到4.5%，這是1980年以來最激烈的升息。

謝金河在臉書發文指出，進入2023年，主張鷹派升息的聲浪仍很大，最具代表性的是布拉德（James Bullard），他主張升息至7%，才能遏阻通膨，前財政部薩默斯（Larence Summers）則認為應該升至6%。不過葉倫最近跳出來暗示美債流動性有問題，也為2023年的升息路徑埋下變數。

今年美債殖利率急速攀升，全球各國都拋美債，中國持有美債最高一度高達1.32兆美元，到9月降到9336億美元，單是前三季至少減少1382億美元。另一個美債大戶日本，最高持有美債2兆美元部位，這些年持續減持，到9月剩1.238兆美元，今年減798億美元。英國，加拿大等都加入拋售行列，俄羅斯被制裁，把原本持有的1757億美元美債降至20億美元。

謝金河分析，全世界都拋美債，再加上FED縮表，今年至少減持2000億美元，美國國債只有賣盤，買盤不強，已造成流動性不足的問題。美國國債餘額30.57兆美元，外國持有的美國國債餘額到9月底剩7.296兆美元，比率下降至24.3%，這比金融海嘯的25%更低，公債流動性的比值從0.6到3，數字愈大代表流動性愈低，在這種情況下，也限縮了FED升息的空間，也就是說，12月升息後，明年升息空間不會太大。

這一個月，股、債、匯市都出現新的變化，升升不止的美元指數從114.778回到105.34，美國道瓊工業指數從28660點已向上提升5000點以上，道瓊指數站上年缐，技術指標出現多頭排列，匯市、股市隨著債市走向紓緩。

今年2月油價大漲到130美元以上，這兩天西德州原油跌至73.6美元，北海布蘭特原油跌至80.61美元，距離高點至少回跌四成，黃豆、小麥、玉米及貴金屬至少都跌三成。

謝金河直言，俄烏之戰尚未落幕，但象徵高通膨的指標都反轉向下，看起來2023又會是一個起落很大的年代！