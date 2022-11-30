1999年前總統李登輝拋出「兩國論」震撼彈後，不僅重挫兩岸關係，更激怒時任大陸國家主席的江澤民；江立刻對台進行一系列「文攻武嚇」，甚至撂下「不惜武力犯台」狠話，竟而引發第2次台海危機，甚至一度傳出共軍將攻打馬祖東莒島。不過，回顧「台海危機」，也成為台灣民眾對江主政最鮮明印象。

1999年7月9日。時任總統的李登輝，於接受德國之聲專訪時親口說出，「兩岸關係定位在『特殊的』國與國關係」。

在江澤民主導下，兩國論發表不到48小時，大陸國台辦立刻強調，「堅決反對製造台灣獨立、兩個中國、一中一台等分裂活動」，而當時大陸國防部長遲浩田更揚言將「粉碎任何分裂祖國圖謀」。

「如果別無選擇，將在『一個中國』原則下，對台灣動武！」此後，江澤民再出手；先是2000年2月發表所謂「武力犯台3條件說」，其中明確警告，「如果台灣無限期拖延統一談判，大陸將對台動武；同年6月會見新加坡前總理李光耀時說：「誰要是搞台灣獨立，就沒有好下場！」

1999年下半年開始至2000年總統大選，大陸軍方發起一系列對台演習，引發所謂第2次台海危機。光是7月中、下旬就有超過上百架次中共軍機，不斷逼近甚至試圖飛越海峽中線，比例之高甚至超越96年的台海導彈危機，一度讓台灣內部人心惶惶。