有南韓「性感小野馬」封號的泫雅，和男友Dawn（金曉鐘）交往7年，今年2月才甜蜜求婚，上個月還來台一起合體演出，本來外界都認為兩人會步入人生下一階段，未料今(30日)她就親口宣布情斷，「以後只是好的朋友跟同事，謝謝大家一直疼愛我們」，讓外界相當震驚。

泫雅今突在IG發文，宣布和Dawn 7年情斷，「分手了，決定以後作為好的朋友、同事相處，謝謝大家一直以來的喜歡和支持。」消息一出讓外界相當震驚，紛紛表示不敢相信是真的。

泫雅2018年爆出和師弟Dawn交往，當時經紀公司出面否認，但泫雅親口認愛惹火公司，小倆口也決定同進退，雙雙和老東家解約，之後她們越愛越高調，今年2月泫雅更曬出對戒照，發文寫下「當然是Yes！」求婚成功，讓外界都認為兩人離結婚不遠了。

上月兩人更一起來台隔離，參加「太空港藝術嘉年華」活動，獻出首次海外合體演出，還2度親吻放閃，互動相當親密，未料才不到2個月時間就爆出分手，讓大家都希望只是小倆口吵架而已，目前Dawn未對此做出回應。