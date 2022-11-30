綜觀大陸歷任領導人，最為「親美」領導人，非江澤民莫屬；江主政期間，延續前任領導人鄧小平訪美基調，不僅分別在1997年與2002年2次出訪美國外，更與美國柯林頓政府，聯手推動中美「戰略夥伴」關係，此舉不僅成為往後中美建構新型大國關係濫觴，更將中美關係帶進前所未有蜜月期；期間甚至換取美國公布對台「新三不」政策；對照美國總統川普上台後反中，此蜜月期已成歷史。

1997年中美關係跌入冰點，江澤民上台希望能尋著前領導人鄧小平訪美步伐，試圖將中美關係再度推向高峰；除任內兩次正式訪美外，副總理錢其琛也多次陪同或單獨訪美，為修補中美關係「穿針引線」。1993年柯林頓入主白宮後，中美關係迎來史無前例春天。

儘管江澤民的親美路線，一度遭部分黨內人士批判，但始終沒有動搖江澤民親美意志。江澤民在柯林頓上台後，提出「增加信任、減少麻煩、發展合作、不搞對抗」16字對美新方針，更在1997年10月26日至11月3日應邀出訪美國；順利推動中美兩國達成「建設性戰略夥伴關係」。

「不畏浮雲望遮眼，只緣身在最高層」，江澤民1997年訪美時間，正值「中國威脅論」論調四起，面對眾多質疑聲音，江澤民在與時任副總理高爾的餐會上，特地引用宋代詩人王安石的詩，不僅聊表心志，更為充分表達發展中美雙邊關係的堅決態度。