墾丁國家森林遊樂區30日正式開放體驗實境遊戲《魔幻海角：大地的祭典》，結合時下流行劇本殺及實境解謎，引領民眾深入墾丁森林。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁國家森林遊樂區30日正式開放體驗實境遊戲《魔幻海角：大地的祭典》，結合時下流行劇本殺及實境解謎，引領民眾深入墾丁森林，以不同的視野玩轉旅遊，而遊戲道具包售價1299元，前500組過關者除可兌換限量紀念品外，還可參加抽獎。

屏東林管處指出，墾丁國家森林遊樂區推出的《魔幻海角：大地的祭典》實境遊戲，故事情境深入神秘魔法世界，參加一年一度神石祭典，遊客將化身為調查團，調查神石的下落。

林管處說，遊戲有2種玩法，除了團隊合作解謎，也可結合劇本殺，由2隊陣營化身調查團，找出兇手，過程中將走訪園區內觀海樓、一線天、棲猿崖等景點共七大解謎關卡，闖關同時走訪園區重要景觀點，從遊戲故事及解答中，了解墾丁地質景觀特色及多樣物種的森林生態面貌，並探索孕育這多樣生態繁衍的神祕土地。

林管處表示，30日正式開放體驗，遊客只要購買遊戲道具包，搭配可行動上網的手機，2至8人就能自行組隊遊玩，遊戲體驗不限時間，前500組過關民眾可兌換限量紀念品石頭紙筆記本，還可參加明年1月抽獎，有現金紅包3600元、萬國通路行李箱、背包等好禮。

屏東林管處為推廣生態旅遊並吸引年輕族群，特別邀請芒果遊戲團隊規畫實境遊戲，2021年首部曲《魔幻海角：森林的試煉》以「森林生態」為主題，一推出即好評不斷，今年二部曲《魔幻海角：大地的祭典》和首部不同，以「地質景觀」為設計主題，透過遊戲推理觀察及介紹，對園區內的生態、地質和景觀有更深一層的認識。

墾丁實際遊戲劇本殺魔法