車輛事件資料紀錄器（EDR）是未來行車事故發生時的保障，俗稱「雲端黑盒子」，也催生運用區塊鏈（Blockchain）蒐集車輛數據的產業發展。工研院攜手台灣車聯網產業協會、陽明交大事故鑑定中心，結合產官學透過區塊鏈技術掌握未來智慧車輛關鍵資料，目標促成事件資料紀錄器的法規訂定與產業規範。

EDR並不是一般的行車紀錄器，而是在汽車上安裝類似飛機的黑盒子，可將行車數據上傳到雲端資料庫，能記錄事件發生瞬間或發生前的汽車動態與設備數據，事後可供提取。歐盟想讓所有車輛2024年前都安裝EDR車輛事件記錄器，保障車輛事故時原因調查。

數發部平臺經濟組組長許福添指出，將車聯網蒐集車輛的各種數據，包括行車時間、時段、時速、路段、里程數、急踩油門或煞車等駕駛行為等保存，能提供後續事故鑑識專家進行鑑定及還原使用，例如：美國已將區塊鏈技術當作具有佐證效力的數位證據且立法實施，他盼台灣也能透過區塊鏈協助促成車輛新興法規制定。

也因此數發部促成工研院與各產官學研成立聯盟，開發汽車區塊鏈技術，再透過陽明交大事故鑑定中心、台灣車聯網產業協會以及車聯網產業各界代表，共同去推動事件資料紀錄器的標準規範訂定。

工研院服務系統科技中心副執行長張傳育說明，即便區塊鏈技術無法輕易竄改，但仍有遭未知型惡意程式攻擊或私鑰竊取的隱憂存在，該院發展出「匯集區塊鏈與物聯網資料的可信賴裝置」。

這可確保車輛資料來源正確性並提升保護資料數據可信度，強化車輛關鍵資料存證證據力，成為未來監理單位採信的重要依據，釐清相關行車責任及賠償事宜，並提供汽車保險業者、汽車產業與政府機關有效的加密服務與產業規範。