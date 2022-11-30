台北趣淘漫旅「共5聖誕」專案，每晚2555元起加贈自助式早餐。(台北趣淘漫旅提供)

台北趣淘漫旅週年慶入住可參加抽獎，有機會抽中探索客房住宿現金抵用券。(台北趣淘漫旅提供)

身分證字號有1、2、0、5，入住福容花蓮店現折500元。(花蓮福容大飯店提供)

福容花蓮店餐飲消費滿1000元，有機會抽中萬元和洋客房住宿券。(花蓮福容大飯店提供)

福容花蓮店「原來你那麼野」住房專案可以到獵人學校體驗阿美族日常。(花蓮福容大飯店提供)

不讓百貨公司週年慶專美於前，飯店一樣瘋週年慶。凱撒雙星飯店板橋凱撒大飯店及趣淘漫旅-台北即將邁入5週年，12月1日至25日，特別規劃餐飲、住房系列活動，包括住房即抽500元抵用券、餐廳消費滿額享85折、全館消費2500元有機會抽中市價約3萬8千元的270度美景寰宇套房一泊二食住宿券。

板橋凱撒大飯店 滿額抽萬元住宿券

歡慶五歲生日，板橋凱撒大飯店在12月1日至25日期間住宿與餐飲優惠齊發，民眾透過官網或電話訂房，入住即可抽500元抵用券，限下次住房使用。餐飲優惠包括家宴中餐廳或蓮花泰式餐廳消費2500元以上且同桌用餐者身份證字號累計5個5，用餐可享85折優惠；在Bar 98點購任一無酒精飲品可享第二件5折禮遇。

另外，全館加碼住房或餐飲消費單筆滿2500元可再參加週年慶抽獎活動，最大獎為270度美景的寰宇套房一泊二食住宿券、豪華客房含早餐住宿券或蓮花泰式餐廳美饌券等，其中寰宇套房一泊二食住宿券市價約38000元。

板橋凱撒大飯店鄰近新北耶誕城，推出佳節限定「醉暖耶誕城」住房專案，攜手台灣在地香料品牌「小草作」，入住每晚4200元起的雙人房即享「耶誕暖心組」，內含「小草作」紅酒香料包、紅酒及義式肉桂脆餅，還可使用飯店27樓Happy Hour、翌日自助式早餐。逛耶誕城逛到很晚也不用趕末班車回家，步行3分鐘即可返回飯店，還可在27層的高樓欣賞耶誕城美景，頗為愜意。

趣淘漫旅-台北 房客獨享限定禮遇

趣淘漫旅-台北在周年慶活動期間推出住房優惠，入住可參加抽獎，有機會抽中探索客房住宿現金抵用券；業者同時再加碼祭出優惠，於12月5日、15日及25日這3天，每天開放5間客房提供好禮三選一，包括500元住宿抵用金、飯店自助式早餐或房型升等三擇一。

生日慶適逢聖誕佳節，趣淘漫旅-台北推出「共5聖誕」住房專案，即日起每晚2555元起即享入住一晚、隔日板橋凱撒自助式早餐。

福容大飯店花蓮店 身分證字號折500

福容大飯店花蓮店今年邁向12歲，歡慶12週年，即日起至12月5日，身分證字號有1、2、0、5，四碼全中，住房專案現折500元，入住日期從12月1日至2023年1月31日，農曆春節期間不適用。如果身分證號碼沒對中，還有其他好康可拿，即日起至12月31日，旅客在住房與休閒中心消費不限金額、田園咖啡廳消費滿1000元，於品牌APP登錄發票，即可參加抽獎，獎品包括市價16800元加1成的和洋客房住宿券、自助餐券、KTV與棋藝室買一送一券等。

福容花蓮店擁有同時遠眺大山大海的絕美地點，無邊際泳池、戶外水療池，讓人盡情放鬆，館外行程也相當多元，其中「原來你那麼野」住房專案，兩人成行4999元加1成起，加贈獵人學校、溯溪、夜間捉蝦以及詹姆士漆彈場。喜歡靜態養生行程的旅客則可選「櫻田野養生餐廳」行程，可體驗採集野菜，還有醃漬品DIY，手作梅汁蘿蔔或黃金泡菜，再搭配九品蓮花鍋，成人收費690元，4到12歲兒童收費600元，3歲以下幼兒如要一起享用餐點，則要酌收300元。「櫻田野養生餐廳」不限房客參加，一般民眾有興趣也可單買行程。