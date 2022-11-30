傳動系統元件廠直得科技為自家股票護盤，買回2千張庫藏股，平均每股買回價格73.78元，佔已發行股份2.24％，為鼓舞員工士氣，未來將轉讓給員工。

直得董事會決議從9月30日～11月29日買回2千張庫藏股，買回區間價格為46.20～100.0元，實際斥資近1.48億元，買回2千張庫藏股，平均每股買回價格73.78元。

直得憑藉匯兌收益挹注，前三季EPS從去年同期2.78元增加至2.85元，創同期次高。前三季台灣外銷營收占比30％、台灣內銷比重12％、歐洲市場占比27％、大陸市場約17％、美國市場14％。以產品營收比重來看，前三季微型線性滑軌營收占比約60.7％，大型線軌34.4％，線性馬達4.8％。

直得主管29日法說會表示，直得今年原本規劃漲價，受景氣趨緩影響而未執行。近期半導體業調降或遞延資本支出，直得半導體產業客戶確實明顯受影響，目前逐漸回復，半導體營運降低，但其他產業增加，整體營收影響不大，工具機產業景氣下滑，工具機產業對營收影響有限。

直得指出，直得今年台灣外銷、歐美市場均成長，歐美市場年增至少20％，其中歐洲市場成長幅度更創直得成立以來的新高，大陸市場變數較大，尤其疫情封城而影響物流，直得大陸接單，優先供應給疫情穩定地區。

直得指稱，歐美客戶12月過聖誕節、年底又客戶盤點及調整庫存，明年1月台灣及大陸都過農曆過年，兩岸營收受影響，明年第一季營運保守看待，預期明年第二季會逐漸回溫成長。