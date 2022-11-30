大陸前領導人江澤民。（路透 ）

中國大陸前領導人江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，今（30）日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲；曾任兩岸密使的前國安會副秘書長張榮豐今天表示，他有接觸過前中共國家主席楊尚昆，沒有接觸過江澤民；張榮豐說，1992年鄧小平南巡，江澤民任內最主要的政策是在1994年，當年江提出多項改革，最重要有三項，一是人民幣的相關政策，一是分稅制，讓中央有經費可以做基礎建設與建軍，第三是取消五年經濟計畫，後來中共只做規畫，只抓大方向。

李登輝執政12年期間，曾透過香港佛學大師南懷瑾的私人管道，在李登輝與楊尚昆、江澤民之間建立高層幕僚對話機制。隨後，李辦與江辦發展出運作長達10年秘密溝通管道，為兩岸最高當局之間開創了常態性的「密使」對話機制。

李江時期的兩岸密使，台灣方面係由當時的國統會核心幕僚曾永賢、張榮豐等人擔任，他們曾奉李登輝總統、總統辦公室主任蘇志誠之命秘密前往北京，會見當時的中國國家主席楊尚昆、江辦主任曾慶紅、解放軍總政聯絡部長葉選寧(岳楓)等中共黨政軍高層官員。

「李辦」的蘇志誠與「江辦」的曾慶紅，是兩岸密使聯繫的「核心樞紐」，但實際執行祕密溝通任務者，則是由兩岸最高當局指定的密使小組負責，台灣方面由曾永賢、張榮豐負責統籌，大陸方面則由中共解放軍總政聯絡部長葉選寧(又名岳楓)負責協調聯繫；曾、葉兩人扮演著兩岸密使的「聯絡窗口」。

兩岸這項工作層級的密使管道，從九○年代初期，持續運作到1999年李登輝提出兩國論才告結束。為期近10年的祕密溝通過程，兩岸祕密小組曾分別在香港、澳門、日本、越南、泰國、新加坡進行溝通對話，我方參與人員主是曾永賢與張榮豐。

張榮豐曾出版《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》，並在書中提到當年的這段密使過程，他提到，1992年他與前總統府資政曾永賢，赴北京與中共十大元帥葉劍英次子葉選寧會談，並在葉選寧安排下，見到中國國家主席楊尚昆。

張榮豐說，當時楊尚昆的談話有幾個重點，包括，「先建一個渠道，可以彼此交換一些看法，現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子」、「你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛，不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著」。

張榮豐說，自從經過那次的北京行後，兩岸就開啟了長達8年的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才中斷，其間經歷1995、1996年解放軍飛彈演習，及1999年「特殊國與國關係」事件，透過這個管道，確實也發揮減少雙方誤判的作用。