世界夫人2021全球總冠軍郭元瑾夫人。（圖／主辦單位提供）

世界夫人2021全球總決賽，中華台北賽區的夫人們展現超水準實力，勇奪總冠軍、總亞軍等一共６個獎項。中華台北賽區冠軍郭元瑾夫人奪得全球總冠軍，她將差點成為夕陽工廠的家族事業，改造成為國際精品不可或缺的織帶配件供應商，更全力實踐和發揚中華文化；全球總亞軍由最佳慈善大使林淑敏拿下，以孝道為本，帶領手足開拓從台灣到澳洲的跨太平洋事業版圖，始終由8個兄弟姊妹共同經營。世界夫人中華台北賽區執行主席孫妤舒獲頒特殊貢獻獎，她透露，已經申請主辦2025或2026年的世界夫人全球總決賽。

世界夫人中華台北賽區昨天（11/29）舉行2021全球頒獎盛典，頒發綬帶、皇冠、奬牌和證書，給６位在全球總決賽拿下獎項的夫人們。世界夫人中華台北賽區主席孫妤舒表示，2020年，因為新冠疫情而讓世界各國對生命的珍愛和人性的美好，有了新的體悟，WORLD MADAM世界夫人全球系列活動在此時，由Anni Huang發起，希望在政治、經濟、科技、文化等領域具有影響力的世界各地已婚女性，能挺身而出，幫助更多需要幫助的人，她非常贊同這個理念，就毅然決然接下中華台北賽區執行主席的重擔，開始了找尋和評選台灣夫人的工作。

世界夫人2021全球總決賽特殊貢獻獎孫妤舒。（圖／主辦單位提供）

孫妤舒說，非常開心藉由世界夫人的選拔，為台灣的傑出女性搭建一個國際化的交流學習平台，女性經由勤奮努力實現自我價值，正在成為一種時代象徵，一種被世人普遍尊崇的新時尚。台灣夫人們拿下世界夫人2021全球總冠軍、總亞軍等６個獎項，就是最佳驗證。而世界夫人2021全球總榮譽冠軍是梅伊‧馬斯克（Maye Musk），是全球首富特斯拉創辦人伊隆‧馬斯克（Elon Musk）的母親，台灣夫人們能與之並列齊名，真是莫大的榮耀和鼓舞。

奪得世界夫人2021總冠軍的中華台北賽區冠軍郭元瑾夫人，今年73歲，55歲之前是家庭主婦，被父親召回台灣接家業後，不只自己從職業婦女變成女強人，更帶領老紡織廠忠興織造華麗轉身，從只做軍用及學生腰帶的夕陽工廠，變身成為專為國際精品生產高級織帶配件的OEM龍頭廠商，她很自豪「把老二做成世界第一」。老公司有了新生命後，郭元瑾不忘回饋社會，每年頒發二次清寒獎學金、歳末必定送暖、捐贈警備車和復康巴士，還成立中華文化創意產業經貿交流協會，分享自家經驗、協助同業轉型，而成功的企業經營，更讓她在11月榮獲東華大學管理學院頒發名譽博士學位。

拿下世界夫人2021全球總亞軍的中華台北賽區最佳慈善大使林淑敏，身為被算命師鐵口直斷的「招妹」長女，小小年紀就下定決心「不會輸給男生」來安慰母親。不但栽培弟妹完成學業，奠定家族的事業根基，還發揮桶箍力量，帶領手足開拓從台灣到澳洲的跨太平洋事業版圖，一個事業8個股東，8個兄弟姊妹不曾分家，22家公司始終維持手足共同經營。家人能這麼團結，全靠孝道維繫，林淑敏以父母名字成立「新北市啟玉社會福利慈善基金會」，行善不落人後，還將關愛之心跟著她的事業延伸到澳洲，成立「世界華人工商婦女企管協會澳洲分會」，照顧台灣僑民，並兼做外交。

2021年中華台北賽區選出的世界夫人們，不只在全球總決賽勇奪總冠軍、總亞軍，還榮獲另外四個獎項：中華台北賽區亞軍金文雯夫人，得到最佳氣質獎；中華台北賽區最和諧家庭夫人林月華，拿下最佳品德夫人獎；中華台北賽區最傑出個人成就夫人謝佩欣，奪得傑出個人成就獎；中華台北賽區最佳品德夫人蘇惠兒，獲頒最具親和力獎。

世界夫人2021全球總決賽原訂５月在上海舉行，因為疫情封城，改為線上評比。這次有來自36個國家70多個賽區，共386位夫人參賽，89人入圍總決選，主辦單位世界夫人集團邀請8個國家和地區，一共13位評審經過7天的評選，中華台北賽區勇奪全球總冠軍、總亞軍等６個獎項，加冕工作延至專為得獎夫人們訂製的皇冠都完成後才舉行。