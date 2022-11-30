曾文水庫偏僻山區日前有迷路登山客無意間在荒野樹叢發現一具風乾男屍，因發黑無名屍所在位置山路崎嶇，要運下山十分困難，嘉義縣警方尋求嘉義市救難協會協助，救難協會人員足足花了近8小時，才把無名屍運下山「送祂最後一程」，而警方也在台南市東山仙公廟孚佑宮登山口附近找到疑似死者轎車，已通知家屬進行DNA比對，試圖釐清死者身分。

中埔分局大埔分駐所指出，前幾天有登山客在台南崁頭山步道迷路，結果不小心看到一處樹叢有一具人形半掛著，仔細一看竟是一具已乾化發黑的屍體，立刻報警，而分駐所員警到場只找到沒電的手機，並未找到任何身分證件，經多番追查，才在山下仙公廟附近發現1輛車已停放1個多月，車主是住在民雄的45歲男子，進一步查出男子2021年10月就通報失蹤至今。

經通知男子太太到場，男子太太說先生已失聯1年多，至於無名屍的手機和鞋子雖然很像先生的，但面部發黑無法清楚辨別，警方決定以DNA進行身分比對，只是如何把無名屍從現場運下山就是一大難題，不得不尋求嘉義市救難協會幫忙，29日一早多位救難協會人員集結前往，花近8小時，耗費大量體力，終於把人運下山。

嘉義市救難協會事後在臉書分享此事，並提到也許有些人認為這是葬儀社的工作，但對他們來說，可以發揮搜救所學專長，送祂最後一程，即時犧牲自己的時間，也是值得的。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。