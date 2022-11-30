許城泰（左起）、導演姜允成和李東輝現身「2022迪士尼內容發布會」，為《地下菁英》宣傳。（迪士尼提供）

「2022迪士尼內容發布會」今（30日）於新加坡金沙酒店舉行，公布多部明年將推出的亞太影視作品。韓國部分眾星雲集，包括《異感追擊：連瞳》導演三池崇史、丁海寅、高庚杓、金慧峻以及《原來這就是愛啊》男女主角金英光、李聖經，而崔岷植暌違25年回歸小銀幕主演《地下菁英》也釋出預告，但他和孫錫久2位主演缺席，派出導演姜允成和李東輝、許城泰代表現身。

丁海寅繼《雪降花》後，再度與迪士尼合作，片中飾演擁有自癒能力的男人，他笑說「這次是想要成為英雄的人物，擁有更優越的『身體素質』，所以在演出時自信感爆棚」。而提到跟日本名導三池崇史的合作，丁海寅表示，一開始其實很緊張，「開拍前本來很擔心語言的部分，但很神奇的是，隨著一幕接著一幕地拍下去，好像語言、國家就變得不重要了」。高庚杓也說，10年前看了三池崇史導演的作品就相當尊敬對方，「成員演員之後，可以跟他合作真的覺得像夢一樣」。

金英光和李聖經在《原來這就是愛啊》上演一段虐戀，被問及彼此間的化學反應，李聖經表示「雖然劇中我們的互動看起來很心動，但實際在片場我們就像兄妹，很愛互相開玩笑，也因為認識了很久，即使不用說話也能讀懂彼此的心，覺得很棒，演戲的時候覺得很安心」，金英光也附和，因為跟李聖經從以前就非常要好，獲得很多對方的幫助。

另外，現場也首度公開了趙寅成、柳承龍、韓孝周主演《Moving》的預告片，多部作品都將推出第2季，包括劉在錫、李光洙、俞利主持節目《韓星地帶：逃脫任務》；朴炯植、韓韶禧主演影集《單戀原聲帶》以及李星民、景收真和李學周主演《舊案尋兇》，3位原班人馬都將回歸。還有與多個韓團合作推出紀錄片，包括「Super Junior」、「NCT127」、「防彈少年團（BTS）」以及成員J-Hope個人專輯幕後花絮。