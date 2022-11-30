ALL IN 5今發片記者會，哲瑋展現好體力。(必應創造提供)

男團「ALL IN 5」由承恩、哲瑋、傑銘、裕城、柏安組成，今（11月30日）舉行《PRINCE》新專輯記者會，邀請金鐘主持人Lulu黃路梓茵站台，希望她能將「十年磨一劍，霜刃未曾試」的精神傳給ALL IN 5，Lulu一出場就說拿到金鐘獎獎金要拿來買ALL IN 5的新專輯，直說：「專輯真的很好聽啦！」

團員們視Lulu為女神，裕城說他的理想型就是Lulu，Lulu一開始就選到裕城大秀才藝，一曲〈Let It Go〉兩人手牽手讓大家都羡慕不己；柏安邀Lulu大跳〈腿之歌〉，哲瑋則背著Lulu做了5個俯地挺身，哲瑋說：「Lulu很輕啦！」Lulu則大讚：「好穩哦！」；傑銘拿出撲克牌大變魔術，中間小小突槌，還是猜出了Lulu抽的牌；隊長承恩特地以Lulu為題，寫了一段饒舌，與現場一起大喊「Lulu Lulu We Love You」。Lulu最後表示： 小孩子才做選擇，我5個都要。 」並且送上她為團員親手繪製的畫像，背後還寫了鼓勵大家的話，讓ALL IN 5 團員都感動不己。

ALL IN 5除了推出新專輯，Lulu現場也宣布連團員都還不知道的好消息，他們出道以來的首場簽唱會將於明年3月11日在ZEPP New Taipei舉行，團員聽了嚇到異口同聲：「真的假的？！」團員最關心的是要趕快練身材了，對身材要求最高的哲瑋直說，還是要好好練習。至於五人是否有禁愛令，團員說沒有，但經紀人補充說：「盡量不要戀愛。」