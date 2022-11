ALL IN 5今發片記者會,哲瑋展現好體力。(必應創造提供)

男團「ALL IN 5」由承恩、哲瑋、傑銘、裕城、柏安組成,今(11月30日)舉行《PRINCE》新專輯記者會,邀請金鐘主持人Lulu黃路梓茵站台,希望她能將「十年磨一劍,霜刃未曾試」的精神傳給ALL IN 5,Lulu一出場就說拿到金鐘獎獎金要拿來買ALL IN 5的新專輯,直說:「專輯真的很好聽啦!」

團員們視Lulu為女神,裕城說他的理想型就是Lulu,Lulu一開始就選到裕城大秀才藝,一曲〈Let It Go〉兩人手牽手讓大家都羡慕不己;柏安邀Lulu大跳〈腿之歌〉,哲瑋則背著Lulu做了5個俯地挺身,哲瑋說:「Lulu很輕啦!」Lulu則大讚:「好穩哦!」;傑銘拿出撲克牌大變魔術,中間小小突槌,還是猜出了Lulu抽的牌;隊長承恩特地以Lulu為題,寫了一段饒舌,與現場一起大喊「Lulu Lulu We Love You」。Lulu最後表示: 小孩子才做選擇,我5個都要。 」並且送上她為團員親手繪製的畫像,背後還寫了鼓勵大家的話,讓ALL IN 5 團員都感動不己。

ALL IN 5除了推出新專輯,Lulu現場也宣布連團員都還不知道的好消息,他們出道以來的首場簽唱會將於明年3月11日在ZEPP New Taipei舉行,團員聽了嚇到異口同聲:「真的假的?!」團員最關心的是要趕快練身材了,對身材要求最高的哲瑋直說,還是要好好練習。至於五人是否有禁愛令,團員說沒有,但經紀人補充說:「盡量不要戀愛。」