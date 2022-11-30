在監32年、被關最久的死刑犯邱和順，被控多次猥褻及性侵獄友，新北地檢署調查後，認為罪證不足，不起訴邱，獄友不服，日前向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查後，認為再議無理由，依法駁回。邱和順被控性侵案獲不起訴確定。

邱和順被控於1987年殺害女保險業務員柯洪玉蘭，綁架男童陸正並殺害棄屍、勒贖。最高法院2011年7月判處死刑、褫奪公權終身確定，迄未執行，他在監長達32年，為關最久的死刑犯。司改團體認為邱和順案為冤案，為他奔走爭取特赦。

邱和順被控自去年10月起至今年1月間，以雙手或雙腳摩擦、搓揉、抓握獄友下體，甚至以筆或手指、口交性侵，涉嫌強制性交及猥褻罪嫌，獄友今年3月向監所反映後，監所調閱舍房監視器畫面，多數檔案都遭到覆蓋，僅能還原今年1月22日的片段影像。

檢方調查時，邱否認性侵，辯稱只是幫對方擠疔瘡膿包，並幫忙擦藥包紮。檢方勘驗1月22日監視器畫面，發現邱和順有拉下對方的褲子，拿出藥膏、紗布，在對方下體及大腿內側附近做出擠壓、擦拭動作，但無明顯搓揉、摩擦或抓握等行為，採信邱和順幫忙擦藥的說法。

檢方另傳喚雜役及管理員，均證稱並無發現有異狀，加上告訴人赴醫院驗傷，並無明顯傷勢，認為罪證不足，今年10月將邱不起訴。

但告訴人不服，日前向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查後，認為告訴人再議無理由，予以駁回，邱和順被控性侵獄友獲不起訴處分確定。

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