八點檔男星潘逸安曾演出《天之驕女》、《戲說台灣》、《婚姻結業式》等作品，憨厚的外型讓觀眾感到相當親切，他與網紅辣妻Vivian上個月剛迎接二寶出生，不料近日卻突然傳出入院開刀的消息，他的老婆Vivian也證實該消息：「老潘剛開完刀，一切順利，麻醉還沒退尚在恢復中。」

潘逸安妻子Vivian今（30日）在Instagram和大家報平安「老潘剛開完刀，一切順利，麻醉還沒退，尚在恢復中，謝謝大家關心」，據《三立新聞網》報導，Vivian經紀公司表示「潘逸安進行腸胃手術，一切順利，目前正在靜養恢復中。Vivian感謝婆婆北上協助照料，讓她可以專心照顧兩個小孩」，Vivian也曬出女兒為潘逸安打氣的影片，童言童語的模樣相當可愛。

潘逸安老婆透露他入院開刀。（圖／Instagram）

潘逸安和Vivian結婚3年，目前育有一個3歲的女兒「米估」，上個月二寶兒子「糯米」誕生，夫妻倆透露破水後到醫院，Vivian全身都在發抖，打完減痛針就有要生的跡象，4分鐘之後就生下兒子小糯米， 不過才生完兩週，醫院就打電話通知表示診斷出小糯米罕病篩檢有數值是陽性，由於數值超出正常範圍，令夫妻倆相當憂心，該項檢測是「裘馨氏肌肉失養症DMD」，未來有可能影響腿部發展，甚至導致肌肉萎縮、壽命不長等，幸好複檢報告是偽陽性，這才讓夫妻倆放下心中大石頭，慶幸直呼：「真心希望這世界上每個寶寶都是健健康康的長大，生了就要對他/她負責」。