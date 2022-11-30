九合一大選，民進黨慘敗，僅拿下5席縣市長，總統蔡英文辭去民進黨主席。針對黨內有聲音傳出「郭正亮要先處理」，前民進黨立委郭正亮表示，他不會在乎被開除這種事，這只會讓他2024年批評更大聲。

主持人李珮瑄30日在中天新聞《綠也掀桌》節目中問到，有民進黨前桃園市議員點名先處理郭正亮，媒體人黃揚明也認為郭正亮選後會變成戰犯，因為他事前透露太多。郭正亮對此表示，民進黨不自我檢討，處理這種事幹嘛，而且他也看到有留言稱「郭正亮把中間選民趕跑了」，讓他不禁表示，現在若把他處理掉，中間選民不就永遠不回來了，「這邏輯很奇怪」。

郭正亮接著表示，他不是靠民進黨吃飯的人，他上電視也從來不說他是民進黨籍，人家介紹他，也不會講前民進黨立委，而是介紹他是耶魯大學博士或者是前立委，也不會講民進黨。況且民進黨若把他開除了，他對民進黨還是比較了解，在台灣比他了解民進黨的人很少，他研究過民進黨，他在政治學專業是政黨與選舉，對政黨也很了解。

郭正亮指出，開除他，只是讓民進黨的同溫層變得更厚，無助澄清它自己的問題；況且他是失聯黨員，已經2年沒有繳黨費，這是最自然的狀態。因此，民進黨如果要做進一步「處理」，只會讓他們2024年批評民進黨更大聲。

郭正亮並強調，他怎會在乎被開除這種事，這是取決於民進黨的智慧，他是就事論事，當然有時會點名批評，可是這是言論自由的範圍，就看民進黨可以容許言論自由到什麼程度。而要不要處裡郭正亮的指標，就是民進黨要不要成為一個走大路公開透明的政黨，讓大家可以接受輿論的檢驗，若連他這樣的言論都不能接受，甚至非開除不可，那當然要承受代價。